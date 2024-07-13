ВС РФ одним метким выстрелом уничтожили в Будах под Харьковом состав с боеприпасами для ВСУ

Накануне в украинских пабликах и СМИ сообщалось о мощном взрыве в Харьковской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя николаевского подполья Сергея Лебедева, это в результате ракетного попадания в районе села Буды был подорван вражеский железнодорожный сосав с боеприпасами.

Со словам собеседника агентства, учитывая ответную детонацию вражеских боеприпасов после ракетного попадания, от состава мало чего осталось.

«Уничтожили состав с боекомплектом. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», - отмечают подпольщики.

Напомним, ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.