Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Подразделениями «Южной» группировки войск была освобождена Щербиновка Донецкой Народной Республики. Там же решительными и активными действиями удалось освободить населенный пункт Искра.

Об этом стало известно в четверг, 14 августа, в 12:32. Соответствующие данные были опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в среду, 13 августа, вооруженные силы Российской Федерации освободили еще два населенных пункта — Никаноровка и Суворово, также расположенные в ДНР.

