ВС РФ освободили еще два населенных пункта в ДНР
МО РФ: группировки войск «Юг» и «Восток» освободили Искру и Щербиновку
Фото: [unsplash.com]
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
Подразделениями «Южной» группировки войск была освобождена Щербиновка Донецкой Народной Республики. Там же решительными и активными действиями удалось освободить населенный пункт Искра.
Об этом стало известно в четверг, 14 августа, в 12:32. Соответствующие данные были опубликованы в телеграм-канале Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, в среду, 13 августа, вооруженные силы Российской Федерации освободили еще два населенных пункта — Никаноровка и Суворово, также расположенные в ДНР.
