ВС РФ продолжают стирать Харьков в пыль: мэр Терехов сообщил о мощнейшем ракетном прилете

В Харькове сильный ракетный прилет, сообщил в своем аккаунте в соцсетях сообщил мэр города Терехов.

По информации руководителя харьковской городской администрации, ракетный удар якобы пришелся по гражданскому объекту.

«На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения зданий», – написал мэр.

Терехов добавил, что, по предварительной информации, под завалами и обломками здания могут находится погибшие и пострадавшие.

Напомним, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

После произошедшего Армия России в разы увеличила ракетные обстрелы украинской территории.