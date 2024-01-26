ВС РФ ракетным ударом вогнали в каменный век село Липцы под Харьковом, откуда велся обстрел Ил-76

В сети вирусится видео, на котором, как утверждают военкоры, запечатлены удары российских реактивных систем «Торнадо-С» по населенному пункту Липцы в Харьковской области.

Как ранее стало известно, именно из этого района накануне был произведен залп из вражеской ЗРК по военно-транспортному Ил-76МД-90А ВКС РФ с пленными солдатами ВСУ, которые летели на обмен.

Отмечается, что ракетный удар по ангарам с техникой и складам боеприпасов ВСУ был максимально массированным. От самого села мало что осталось.

Минобороны РФ произошедшее пока никак не комментировало.

Ранее политолог Михаил Александров предположил, что отечественный Ил-76 с украинскими военнопленными на борту мог быть сбит украинской армией у села Яблоново в Белгородской области ошибочно.