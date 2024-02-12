ВС РФ разбомбили крупный железнодорожный узел в Люботине под Харьковом

Армия России нанесла мощный ракетный удар по крупному железнодорожному узлу в городе Люботин в Харьковской области, сообщили региональные власти.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава администрации Харьковской области Олег Синегубов, атака ВС РФ осуществлялась со стороны Белгорода.

«Повреждены нежилые постройки, пострадавших нет», — сообщил Синегубов.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

После произошедшего ВС РФ в разы усилили бомбардировку украинских городов и военных объектов ВСУ. Особенно в Харьковской области.