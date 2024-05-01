Два мощных столба дыма поднимаются в настоящее время над Киевским районом Одессы. Как сообщают местные паблики, после нескольких прилетов начался сильный пожар.

Предположительно, российскими военными был нанесен по удар ракетами по находящимся на пересечении улицы Академика Вильямса и проспекта Маршала Жукова складским помещениям, где хранятся только что поставленные Западом для ВСУ снаряды и бронетехника.

Официальные украинские власти уже поспешили все завуалировать под пожар в здании «Новой Почты». Однако на деде есть странности: во первых пожарные не спешат тушить возгорание вот уже как целый час. Кроме того, вокруг находится большое количество военных.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.