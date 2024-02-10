ВС РФ вошли в Новомихайловку в ДНР и заняли часть села — Bild

Армия России продолжает наступление на запад от Марьинки, продолжая освобождать один населенный пункт ДНР от украинских боевиков за другим.

Как утверждает эксперт и аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, село Новомихайловка под Марьинкой переходит постепенно под контроль российских войск. Украинские военные перестают сопротивляться и отходят на более дальние рубежи. ВС РФ, в свою очередь, наступают одновременно с нескольких направлений – юга, востока, а также северо-востока.

«Ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села. Сейчас они контролируют 10-15% его территории», — отметил Рёпке.

Стоит отметить, что указанный населенный пункт имеет довольно важное стратегическое значение в плане дальнейшей наступательной операции Армии России на Донбассе. Через Новомихайловку проходят ряд ключевых трасс.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.