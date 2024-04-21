Российские артиллеристы ликвидировали гаубицу М777 американского производства, из которой украинские боевики обстреливали все последнее время Белгород, рассказал журналистам РИА Новости боец из группировки войск прикрытия границы РФ с позывным Марио.

Он отметил, что сначала от разведки на украинской территории были получены необходимые координаты вражеской цели, после чего была выбрана удобная позиция и нанесен огонь.

«Ночью выехали, встали на позицию, навелись. Начали отрабатывать по цели», — рассказал собеседник агентства.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.