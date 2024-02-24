Все 33 несчастья: рыба ударила по лицу репортера в Норвегии во время эфира

В Норвегии за последние 30 лет разразился мощнейший шторм. Один из местных журналистов в прямом эфира старался рассказать о стихии в прибрежном Кристиансунде, но чуть сам не стал жертвой.

В сети завирусилось видео, где журналист во время рассказа о шторме внезапно получает по лицу рыбой, что оказалась в волне. После чего молодого человека едва не унесло волной в море.

Фото: [ скриншот с видео ]

По счастливой случайности все обошлось и репортер выбрался на берег. Теперь свой репортаж журналист запомнит надолго.