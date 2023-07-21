«Все делаю по графику»: блогер с психологическим недугом рассказал, как смог победить депрессию

Два года назад герою нашего материала пришлось удалить опухоль мозга. Она была доброкачественной, но некоторые проблемы все же доставила.

«Я это пережил, завел подкаст о качестве жизни, увлекся правильным питанием, прошел курсы нутрициологии. Потом мне нужно было контрольно проходить МРТ, и человек, который делал мне заключение, по ошибке написал, что у меня очередная опухоль и воспаление стенок черепа», — отметил Кун в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К тому моменту, когда выяснилось, что диагноз не соответствует действительности, прошло уже примерно две недели.

«У меня появились первые депрессивные эпизоды, обратился к психологу. Когда участились мысли о суициде, поставили депрессию и депрессивное расстройство, назначили фармакотерапию», — признался блогер.

Спасало Игоря увлечение правильным питанием, а также четкий распорядок дня.

«Я — человек расписания, все делаю по графику, стараюсь не отступать, потому что не работаю в офисе, и мне нужна какая-то дисциплина. Но депрессия отнимает, конечно, всю волю, все желание что-либо делать и вообще жить. Потому что, если жизнь и дальше вот такая, участвовать в этом не хочется», — рассказал журналист.

Поэтому, отметил собеседник, страдающим от депрессии нужны люди, которые поддержат. И не фразой «Не грусти», а попробуют побыть рядом и понять, как плохо человеку с депрессией, предложить сделать что-то, что ему поможет.

«Когда у тебя депрессия, тебе ничего не интересно, не вкусно, нет положительных эмоций. Все ровно. Ты будто бы все время едешь по ровной дороге, без поворотов и пейзажей. Такая серая степь и серое небо, оно все сливается где-то в одну точку в горизонте, но ты не видишь этой линии, и в этом бесконечном сером пытаешься как-то жить», — добавил Кун.

Главное, по его словам, не проваливаться в это совсем, не идти на этот зов. Нужно цепляться за осознанность, за какие-то моменты, которые раньше радовали: люди, события, влюбленность, получение диплома, то, что нельзя получить здесь и сейчас.

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