Всех желающих приглашают на  костюмированное шествие «О! Карнавал» в Дубне

Мероприятие состоится 27 июля в 11:30. Старт — памятник самолёту ИЛ -2, который находится у гостиницы Дубна (Гриль) по адресу: Московская д. 2. Затем юные горожане и их любимые мультипликационные герои из «Простоквашино», «Смешариков», «Фиксиков», «Оранжевой коровы», «Турбозавры», «Царевны» будут направляться по улице Строителей к Молодежной поляне.

В финальной точке шествия ребят будут встречать сказочные персонажи, которые подготовили для них интересные конкурсы и незабываемые сюрпризы. Каждый сможет сфотографироваться с популярными героями мультфильмов. Для юных участников подготовили 1000 порций мороженого. На поляне, рядом с памятником легендарному самолету ИЛ - 2 будет организована работа площадок, на которых можно будет принять участие в мастер-классах.

«Приглашаю всех принять участие! Приготовьте вашему ребенку костюм! Шествие в карнавале подарит ему массу положительных эмоций!» — обратился к жителям Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Условия конкурса простые. Юные участники приходят в наряде любимого персонажа. Жюри оценит костюм каждого и выберет 10 победителей, которых в торжественной обстановке наградят памятными подарками. Для участия в день шествия в 10:00 необходимо зарегистрироваться.

Мероприятие проводится при поддержке компании «Телесеть» и Объединенного института ядерных исследований. Праздник подарит незабываемые впечатления каждой семье, которая его посетит.