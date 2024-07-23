Всероссийские соревнования по выездке «Гордость России» прошли в Красногорске

В городском округе Красногорск в конном клубе «Новый век» состоялись соревнования по выездке «Гордость России», в которых приняли участие 140 лучших наездников и скакунов из разных городов России.

Турнир начался в четверг, 18 июля. В этот день осмотр животных провели ветеринары. Затем начались соревнования. В пятницу, 19 июля, зрители наблюдали за ездой молодых лошадей. В программу Олимпиады включены малый приз, средний приз №2 и большой приз. Эти выступления также были представлены на соревнованиях.

В субботу, 20 июля, жюри определило лучших молодых лошадей турнира. Опытные спортсмены участвовали в программах Большого приза и в произвольной КЮР Большого приза, которая проходит под музыкальное сопровождение. В воскресенье, 21 июля, завершился турнирный календарь участниками КЮРа среднего приза.

В турнире участвовали лошади разных пород: ольденбургской, терской, ганноверской, верховой, ахалтекинской, тракененской, фризской и вестфальской. Все они родились в России. Соревнования направлены на развитие и поддержку отечественного коннозаводства.

Участники соревнований были распределены согласно возрастным категориям. В ходе мероприятия проводили малые и большие езды, а также тесты для детей, юношей, юниоров и молодых лошадей.

«Гордость России» — одно из ключевых соревнований сезона, в котором с каждым годом желающих продемонстрировать свои умения становится все больше.