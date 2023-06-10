Всероссийский форум «Дигория» пройдет в июле

Пятый Всероссийский форум «Дигория» и Третья Национальная премия «Дигория» пройдут с 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде.

Форум является площадкой для объединения интеллектуального потенциала молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы.

Цель премии – выявить и поддержать лучших молодых специалистов социально-гуманитарного профиля, которые работают в общественно-политической сфере.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно до 18 июня здесь. Регистрация на премию продлится так же до 18 июня. Подать заявку можно здесь.