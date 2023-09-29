Третий Всероссийский форум «Единство в согласии» проходит при поддержке Подмосковья. Мероприятие организовано Министерством информационных и социальных коммуникаций региона совместно с Домом народов России при поддержке ФАДН.

В этом году мероприятие приурочено ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В числе участников – представители органов госвласти, ФАДН и делегации из новых регионов.

«Завтра мы отмечаем важную дату. Ровно год назад четыре субъекта вошли в состав нашей страны. И сегодня представители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья у нас в гостях – в Подмосковье», - сказала глава МИСК области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что в Подмосковье всегда рады гостям и готовы делиться с ними опытом. Для участников мероприятия подготовили насыщенную программу, добавила министр.

В рамках форума директор Дома народов России Анна Полежаева сообщила, что до конца года филиалы организации откроются во всех новых регионах. Один уже открыт в ДНР. Его руководитель Ирина Белякова рассказала, что сейчас ведется поиск помещения для культурного пространства. В завершение дня прошел концерт. Завтра делегаты отправятся в Главный Храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».