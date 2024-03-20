Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты «Пик Возможностей» пройдет в мае

Федеральное агентство по делам молодежи с целью создания условий для личного и профессионального развития представителей всех сообществ Росмолодежь.Гранты, а также укрепления между ними горизонтальных связей с 5 по 8 мая проведет Всероссийский форум Росмолодежь.Гранты «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде.

Участниками форума станут представители различных сообществ Росмолодежь.Гранты, а именно: грантополучатели 2020-2023 гг., эксперты, наставники, амбассадоры Росмолодежь.Гранты, представители некоммерческих организаций, высших учебных заведений, потенциальные участники грантовых конкурсов Росмолодежи 2024 года, а также региональные координаторы Росмолодежь.Гранты.

Принять участие в мероприятии могут граждане России в возрасте от 14 лет включительно и старше.

Прием заявок осуществляется до 29 марта посредством Федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России» по этой ссылке.