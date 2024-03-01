Всероссийский форум волонтеров-медиков пройдет в апреле

При поддержке Федерального агентства по делам молодежи Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» с 4 по 7 апреля 2024 года проведет Всероссийский форум волонтеров-медиков.

Целью форума является поддержка молодежных инициатив в сфере здравоохранения и создание коммуникационной среды для развития медицинского добровольчества.

Форум пройдет на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в столице. В нем примут участие триста человек, заинтересованных в развитии добровольчества в сфере здравоохранения, из 89 субъектов РФ.

Регистрация на форум осуществляется до 15 марта через раздел «Мероприятия» грантового модуля федеральной государственной автоматизированной системы «Молодежь России».