Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» пройдет в ноябре

Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» пройдет с 24 по 27 ноября в столице. Организатором выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Цель форума — вовлечение проактивных родителей в деятельность движения и создание широкого семейного сообщества.

Стать участниками мероприятия могут учащиеся образовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет включительно, а также их родители, дедушки и бабушки, сестры и братья.

Для участия в специальной программе форума нужно зарегистрироваться на официальном сайте Движения Первых и подать заявку до 16.00 (по московскому времени) 27 октября.

Регистрация на открытую программу форума без конкурсного отбора проходит до 26 ноября.