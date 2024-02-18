Встреча координаторов фонда «Защитники Отечества» и комитета семей воинов Отечества прошла в Можайске

«Сотрудники фонда „Защитники Отечества“ и комитета семей воинов Отечества — абсолютно героические люди в нашей стране и в нашем тылу, на которых сейчас лежит неимоверная физическая и психологическая нагрузка. Но прежде всего необходимо умение оставаться человеком во всех ситуациях, с которыми они сталкиваются. А сталкиваются они со сложнейшими ситуациями и пока с честью выдерживают это испытание уже даже и не месяц, и не год», — отметила Юлия Ольшанская.