Встреча мотивационного спикера с воспитанниками воспитательной колонии прошла в Можайске

Член Общественного совета при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка Анастасия Ковалева, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте Ольга Бадма-Халгаева и мотивационный спикер, параатлет, лектор Российского общества «Знание» Дмитрий Чешев посетили Можайскую воспитательную колонию, чтобы пообщаться с ее воспитанниками. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Московской области.

Аналогичная встреча уже проводилась перед Новым годом, за это время некоторые воспитанницы уже были переведены в исправительную колонию, исправительные центры или вернулись домой. Анастасия Ковалева отметила, что общественники пытаются отслеживать дальнейшую их судьбу.

«Вообще крайне важно не терять с ними связь, особенно когда они покидают воспитательную колонию, ведь на свободе мы им еще нужнее», — сказала она.

Дмитрий Чешев в ходе поделился с подростками своей историей и рассказал о том, как он оказался в инвалидном кресле. Спикер также поделился советами, которые помогут воспитанникам мотивировать себя и поддерживать свои внутренние силы.