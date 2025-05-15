Встреча с легендой: студенты Красногорского филиала РАНХиГС встретились с Максимом Дунаевским

В Красногорске состоялось значимое событие для студентов и преподавателей – встреча с выдающимся композитором, настоящей звездой российской эстрады, Максимом Дунаевским, прошедшая в филиале РАНХиГС.

Красногорский филиал Президентской академии открыл свои двери для более чем полусотни молодых людей, стремящихся узнать больше о творчестве маэстро.

Недавно, в знак глубокого уважения к его вкладу в культуру, Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил:

«Вы посвятили свой талант подвижническому служению искусству, добились большого, впечатляющего успеха на творческом поприще. Созданные Вами музыкальные произведения стали подлинным украшением отечественной эстрады, театра и кинематографа».

Создатель культовых мелодий из любимых кинолент, таких как «Мэри Поппинс, до свидания» и «Карнавал», рассказал слушателям о сложном пути становления в профессии, подчеркнув, что в советское время композиторство не всегда было официально признано. Он поделился историями, когда его неоправданно называли «тунеядцем».

В процессе теплой и неформальной беседы студенты активно задавали вопросы о принципах создания запоминающихся песен и о будущих творческих планах композитора. Отвечая на вопрос о самых важных для себя произведениях, Максим Дунаевский назвал песни «Ветер перемен» и «Все пройдет», подчеркнув их значимость в контексте его карьеры.

«Выступать перед ребятами – одно удовольствие: умные, пытливые, доброжелательные, стремящиеся к хорошим, нужным и интересным делам! Удачи и процветания вашему учебному заведению – прекрасной Академии!» – оставил памятную запись в Книге почетных гостей Максим Исаакович.

Завершилась встреча приятным сюрпризом: композитор объявил о скорой премьере нового мюзикла «Несносная принцесса», созданного в соавторстве с Юрием Этиным, вызвав тем самым восторженные возгласы и аплодисменты.