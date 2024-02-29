Встречи с трудовыми коллективами проводят в Подмосковье в преддверии выборов президента

В Подмосковье в рамках информирования избирателей о выборах президента России проводятся встречи с трудовыми коллективами. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

Так, например, в Подольском городском округе председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова встретилась с трудовым коллективом филиала Мострансавто МАП № 5 города Подольска. Специалистам рассказали о сроках и времени проведения грядущего голосования, о кандидатах, зарегистрированных в президенты, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании, а также об основаниях проведения голосования на дому.