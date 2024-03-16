ВСУ атаковали Грайворон под Белгородом, снаряд попал в жилой дом и начался пожар
Фото: [скриншот с видео]
Жилой дом горит в результате очередной вражеской бомбардировки в Белгородской области в субботу, 16 марта. Видео пожара публикуют местные паблики в социальных сетях.
Отмечается, несколько минут назад один из вражеских снарядов попал в частный жилой дом в Грайвороне. Сведений о пострадавших пока не приводится.
Информации о происходящем в Грайвороне от официальных властей к настоящему времени не поступало.
Напомним, утром в субботу, 16 марта, губернатор Вячеслав Гладков предупредил об ракетной опасности в Белгородском районе.
После чего на Белгород посыпались выпущенные украинскими боевиками снаряды. В результате вражеских прилетов погибли два человека и еще несколько местных жителей получили ранения.