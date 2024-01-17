ВСУ атаковали Суражский район Брянской области ракетами «Точка-У»

Ранее стало известно, что две тактические ракеты «Точка-У», выпущенные по территории Брянской области, уничтожены в небе боевыми расчетами сил противовоздушной обороны.

Произошедшее подтвердил губернатор российского региона Александр Богомаз. По его словам, враг предпринял попутку атаковать Суражский район Брянской области.

«Украинские попытались атаковать Суражский район Брянской области из тактического ракетного комплекса "Точка-У", пострадавших нет», - написал в своем аккаунте Богомаз.

Напомним, 30 декабря прошлого года украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.