В светлый праздник Вербного Воскресения украинские боевики обстреляли Днепряны в Херсонской области из минометов, сообщил в соцсетях глава областного правительства Андрей Алексеенко.

По его словам, в результате украинского террора погибли двое мирных жителей. Алексеенко пояснил, что погибшие в момент обстрела ехали по своим делам на велосипедах и в этот момент рядом разорвался вражеский снаряд.

«Сегодня, несмотря на праздник, обстрелы стали еще ожесточеннее — вся 15-километровая зона находится под украинским огнем», — написал он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.