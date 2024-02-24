ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где шла свадьба

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из сотрудниц ресторана «Аркадия» в центре Донецка, после вражеской атаки один человек пострадал. Он получил ранение в ногу. Всего в это время за столами находились порядка 50 гостей.

По предварительным данным, обстрел велся из РСЗО. В настоящее время на месте работают экстренные службы Донецка. Свадьбу пришлось спешно свернуть.

«Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодожёнов, теперь запомнится надолго», — рассказала женщина.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.