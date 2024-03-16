Второй день выборов президента РФ стартует в Подмосковье

Все три тысячи девятьсот тридцать шесть избирательных участков, расположенных на территории Московской области, открылись сегодня в 8 часов утра. Об этом сообщает Московская областная избирательная комиссия.

Отмечается, что члены участковых избирательных комиссий уже приступили к проведению голосования. Напоминаем, что задать все интересующие вопросы вы можете, обратившись в «Службу заботы» по номеру телефона: 8-800-550-97-44.

Известно, что на момент закрытия участков накануне явка по региону составила почти 25 процентов.