Второй детский сад в составе ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» продолжают возводить
Фото: [Виктория Селиванова]
Новое дошкольное образовательное учреждение на территории жилого комплекса «У реки. ЭКО Видное» откроет свои двери для первых воспитанников уже в четвертом квартале этого года.
На данный момент на объекте идет процесс установки окон, внутренних инженерных систем и перегородок. С улучшением погодных условий, начнутся работы по обустройству фасада и кровли, также планируется установка теплового контура для начала внутренних отделочных работ. В строительстве объекта участвуют порядка 30 работников, их количество будет увеличиваться еженедельно для соблюдения графика строительства.
Михаил Фроловский, заместитель руководителя проекта застройщика «Купелинка девелопмент» рассказал о возможности объединения территорий с уже существующим дошкольным учреждением «Колобок».
«Всего будет 13 групп по 25 человек: ясельные группы и дети постарше. Строящийся сад находится рядом уже с введенным детским садиком „Колобок“ на 200 мест. Территории, возможно, будут объединены, поскольку руководство садов будет одно. Ввод детского сада намечен на 4 квартал 24 года», — заявил Фроловский.