Второй корпус школы № 16 запустят в Электростали в новом учебном году

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети жили и учились в достойных условиях. Благодаря президентскому проекту «Образование» и поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Подмосковье проходят капитальные ремонты в образовательных учреждениях.

Именно по этой программе в Электростали проводят обновление второго корпуса школы № 16. Ход работ там проверила глава городского округа Инна Волкова.

Как рассказала Инна Юрьевна в своем телеграмм-канале, в здании почти все готово:

«Сейчас готовность школы составляет 93%. Через неделю генеральный подрядчик сдаст объект и уже управление образования наймет клининговую компанию, которая вымоет все помещения».

Затем соберут мебель и подсоединят мультимедийное оборудование. Совсем скоро ребята будут учиться уже в новых современных условиях.