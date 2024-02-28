ВВС Германии подняли по тревоге истребители Eurofighter из-за российского Ил-20М у Хельсинки

Российский самолет Ил-20М минувшим днем якобы находился в опасной близости к границам стран НАТО. Об этом проинформировала в соцсети Х пресс-служба ВВС ФРГ.

Отмечается, что российский борт был замечен у столицы Финляндии Хельсинки. В результате чего, по тревоге на перехват были подняты в воздух германские истребители.

«Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки был обнаружен истребителями Eurofighter.

В Минобороны РФ произошедший инцидент никак не подтвердили и не опровергли.