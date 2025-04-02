Выездная администрация в Красногорске: обсуждение вопросов здравоохранения и безопасности дорожного движения

Любовь Лапина, жительница Красногорска: «Наболевшее движение детей в школу мы решаем уже три года, в 11-ю. Мы поставили знаки возле дома 23, чтобы не препятствовало движению не только детей в школу и в детский сад, но и остальных жителей. Поставили знак эвакуации, чтобы машины не ставили и не препятствовали. Знак поставили, но неудачно, и водители не видят этот знак и оставляют машины свои, вот именно под этим знаком».