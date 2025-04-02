Выездная администрация в Красногорске: обсуждение вопросов здравоохранения и безопасности дорожного движения
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В Красногорске прошла выездная администрация, на которой обсуждались актуальные вопросы, волнующие жителей. Любовь Лапина, обратившись к команде администрации, подготовила перечень проблем, охватывающий широкий круг вопросов, включая жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Она выразила удовлетворение тем, что необходимые специалисты прибыли непосредственно в микрорайон, что позволило избежать предварительной записи и длительного ожидания.
Первый вопрос, который подняла Любовь Лапина, касался безопасности детей на дорогах.
Любовь Лапина, жительница Красногорска: «Наболевшее движение детей в школу мы решаем уже три года, в 11-ю. Мы поставили знаки возле дома 23, чтобы не препятствовало движению не только детей в школу и в детский сад, но и остальных жителей. Поставили знак эвакуации, чтобы машины не ставили и не препятствовали. Знак поставили, но неудачно, и водители не видят этот знак и оставляют машины свои, вот именно под этим знаком».
Представители администрации пообещали оказать содействие в решении этого вопроса. Все озвученные Любовью Лапиной проблемы были зафиксированы для дальнейшей проработки. Именно для оперативного решения подобных вопросов и проводятся выездные администрации, в состав которых входят чиновники и сотрудники профильных служб округа. Еженедельно они посещают различные локации в городе, что позволяет оперативно решать множество проблем, волнующих жителей Красногорска.