Выездная встреча администрации Наро-Фоминска прошла в Устье

Формат выездных администраций в Наро-Фоминском городском округе оказался востребованным и эффективным в решении ряда вопросов. Очередную такую встречу провели в деревне Устье в Территориальном управлении Волченки.

Больше всего жители интересовались ЖКХ, транспортом, ремонтом дорог и здравоохранением. Многие задавали вопросы, которые оказались актуальными для большой группы людей. Например, это удобство автобусных маршрутов. Люди указали на проблему изменения маршрута №301, курирующего из Вереи в Москву.

«Проблему изменения в маршруте автобуса №301 «Верея–Москва» одномоментно решить невозможно, но я буду держать этот вопрос на постоянном контроле», — отметил глава г.о. Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

Также жители просили о введении дополнительных процедур в местном Фельдшерско-акушерском пункте. По словам главы муниципалитета, это получится организовать.

По итогам встречи Роман Шамнэ отметил, что дал поручение МБУ и руководителям ТУ Волченки завершить максимально возможное количество работ жилищно-коммунального комплекса в течение лета.