Выплата детям-инвалидам в Подмосковье стала проактивной

Выплата детям с ограниченными возможностями здоровья в Подмосковье стала проактивной. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Получение выплаты мы сделали максимально удобным для родителей — проактивным», - сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

Размер выплаты составляет 18 тысяч рублей. Она поступает ежемесячно. Сейчас в регионе ее получают более двух с половиной тысяч детей, нуждающихся в постоянном уходе.

Таким образом, семьи с детьми с III степенью ограничения по самообслуживанию получат выплату автоматически. Соответствующая информация будет отображена в личном кабинете на сайте госуслуг региона.