Выплату для подмосковных почетных доноров проиндексировали

Почетные доноры Подмосковья в январе получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Размер выплаты жителям, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» проиндексирован на 4,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

Отмечается, что в Подмосковье количество почетных доноров с каждым годом увеличивается и сейчас в регионе это звание носят свыше двадцати восьми тысяч жителей. Уже в этом месяце доноры получат ежегодную выплату свыше семнадцати тысяч рублей.

Напоминаем, что почетным донорам, кроме денежной выплаты, предоставляется ряд других льгот. Они могут пользоваться бесплатным проездом, а пенсионеры еще получают ежемесячную выплату и компенсацию за коммунальные услуги в размере пятидесяти процентов.

При этом для получения статуса почетного донора, необходимо сдать либо кровь 40 раз, либо плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов.