Выпускник из Дубны написал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускник гимназии №11 из города Дубна Святослав Шаров получил высший балл по ЕГЭ по математике. Об этом с своих социальных сетях написал врип главы городского округа Максим Тихомиров.

«Результат закономерен: Святослав с детства увлечен «царицей наук». Еще в начальной школе несколько раз был призером олимпиады творческой лаборатории «2х2». В дальнейшем каждый год занимал призовые места сначала на городской, а затем и на всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном и региональном уровнях», - написал Тихомиров.

Отметим, что только в 11-м классе Святослав принял участие в 14 олимпиадах по математике, которые были включены в перечень Минпросвещения РФ. При этом в двух образовательных состязаниях он одержал победу.

Знакомые и родственники рассказывают, что Святослав выделяется среди сверстников упорством, неформальным подходом к решению даже самых сложных и рутинных задач, и что самое важное — умением рационально управлять своим временем.