Выпускникам РАНХиГС вручили дипломы о высшем образовании

В нынешнем году 237 студентов стали обладателями документа об окончании бакалавриата и магистратуры. 67 человек получили диплом с отличием. Церемония вручения дипломов о высшем образовании прошла в торжественной обстановке. Директор университета Арташес Арсенян обратился к выпускникам с поздравительной речью.

«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры – два года. И вы все дошли до финиша достойно. Молодцы! Я уверен, что диплом Президентской академии откроет вам новые двери, новые победы в жизни, профессиональной деятельности», — отметил директор Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Арташес Арсенян.

Преподаватели признались, что каждый новый учебный год позволяет им знакомиться с еще более интересными и целеустремленными ребятами, чем поступали в прошлом. Многие выпускники Президентской академии в настоящее время занимают высокие должности в различных сферах деятельности.

«С каждым годом выпускники все более креативные, интересные, по-хорошему амбициозные. Наши выпускники имеют желание не просто реализовать себя, а реализовать с точки зрения каких-то практик, амбициозных проектов, которые могут принести пользу не только им, но и обществу в целом и России – это правда, а не какие-то высокопарные слова», — поделился декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Администрация городского округа Красногорск поздравляет выпускников с успешным окончанием обучения и желает реализовываться в выбранной профессиональной деятельности, успешно совмещая карьеру с личной жизнью.