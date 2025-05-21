Выпускники Красногорска приступили к сдаче экзаменов

Сегодня в Красногорске стартовали первые итоговые проверки знаний для девятиклассников. Выпускники старших классов приступят к экзаменационной кампании в пятницу, 23 мая.

В Красногорске организовано 18 площадок для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников 9-х классов, а также для государственных выпускных экзаменов для школьников с особыми потребностями в здоровье (ГВЭ). Для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) предусмотрено семь стационарных центров и один пункт для сдачи экзаменов на дому. Все пункты, где проводятся ЕГЭ, оборудованы современными системами видеонаблюдения, обеспечивающими онлайн-трансляцию процесса.

Итоговые экзамены ОГЭ и ЕГЭ будут проходить в школах округа до начала июля, с учетом предусмотренных резервных дат. Первые экзамены для девятиклассников пройдут по иностранному языку, а для одиннадцатиклассников – 23 мая, где они продемонстрируют свои знания по истории, литературе и химии.

В 2025 году внесены изменения в процедуру проведения ОГЭ: распечатка и сканирование экзаменационных материалов теперь будут осуществляться непосредственно в штабе экзаменационных пунктов. В соответствии с распоряжением главы городского округа Красногорск, Дмитрия Волкова, дополнительное финансирование направлено на закупку необходимого специализированного оборудования для этих пунктов.

В этом году государственную итоговую аттестацию сдают 3910 учеников 9-х классов и 1480 выпускников 11-х классов.