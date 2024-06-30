Выпускной бал впервые прошел в исторической усадьбе «Горенки» в Балашихе

Выпускной бал впервые прошел в исторической усадьбе графов Разумовских «Горенки» в Балашихе 29 июня. Она была любимой резиденцией императора Петра II.

В 2024 году из школ Балашихи выпускается 2155 человек. 59 школьников сдали Единый государственный экзамен на 100 баллов, 7 учеников стали мультибалльниками. Премии главы Балашихи за проявления в области образования, науки, культуры, искусства, журналистики и спорта удостоены 45 выпускников.

Поздравить ребят с окончанием школы приехали депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Сергей Юров.

«Дорогие ребята, я рад всех видеть, безумная энергия сегодня здесь у нас в усадьбе «Горенки». Я от всей души хочу вас поздравить. Большой, важный, сложный период жизни остался позади. Окончена школа, сданы экзамены. Впереди учеба в высших учебных заведениях, выбор профессии, новые взрослые проблемы, новые радости, где-то, наверное, разочарования. Впереди много-много интересного. Но это все будет завтра, а сегодня ваш день. Мы постарались сделать все, чтобы он стал незабываемым. Сегодня отдыхайте, забудьте обо всем, насладитесь, посвятите этот вечер себе. С праздником! Мы вас всех очень любим!», - сказал Сергей Юров.

Выпускникам также показали видеообращения с поздравлениями от президента РФ Владимира Путина, министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В программе выпускного вечера были актеры в исторических костюмах, инструментальная музыка, группа Трио им. Чайковского, жонглеры, фото-зоны, концерт, угощения, пиротехническое шоу «Империя». Хедлайнером вечера стал популярный певец NILETTO. Завершился выпускной бал праздничным салютом.