«Выслушает и даст совет»: выяснилось, сможет ли бот заменить Бога и психолога

Психолог Виктория Хорошилова предложила создать аналог Бога с помощью искусственного интеллекта. Такой бот сможет повысить доступность психологических услуг, потому что не у каждого есть возможность обратиться к специалисту.

Создание такой нейросети может оказать положительный эффект на уровень психологической поддержки граждан, считает Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев.

«Идея создания Бога через искусственный интеллект, который будет служить формой психологической поддержки для людей, интересна и вызывает размышления», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, многие люди испытывают чувства одиночества, тревоги, стресса, нуждаются в разговоре или совете.

«Возможность общаться с искусственным интеллектом, который выслушает и даст совет, может быть полезной для тех, кто нуждается в такой форме поддержки», — рассказал Журавлев.

Но, по его словам, в полной мере заменить человека-психолога или, тем более, Бога такая машина не сможет, поэтому в случае проблем лучше обращаться к специалисту. Кроме того, технически подобная задача очень непроста.

«Требуется учесть множество факторов, включая обработку и анализ большого объема информации, умение поддерживать диалог с людьми, а также учиться и адаптироваться к их потребностям. Такой проект требует значительных усилий, ресурсов и экспертизы в области искусственного интеллекта», — подытожил собеседник.

Ранее мы сообщали, что в России предложили создать бога с помощью нейросети.