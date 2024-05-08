Высокотехнологичную медицинскую помощь начали оказывать в МОЦОМД

Высокотехнологичную медицинскую помощь начали оказывать в Московском областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Направление теперь функционирует на базе отделения детской урологии-андрологии Стационарного отделения №2 — Детская больница.

В частности, в отделении стали доступны малоинвазивные, но высокоэффективные операции. К примеру, стентирование мочеточников, лечение гидронефротической трансформации почек.

После малоинвазивных операций пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Кроме того, существенно снижается косметический ущерб.

Данный вид медицинской помощи доступен бесплатно по квоте.