Высокотехнологичную медицинскую помощь начали оказывать в МОЦОМД
Фото: [Архив МОЦОМД]
Высокотехнологичную медицинскую помощь начали оказывать в Московском областном центре охраны материнства и детства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Направление теперь функционирует на базе отделения детской урологии-андрологии Стационарного отделения №2 — Детская больница.
В частности, в отделении стали доступны малоинвазивные, но высокоэффективные операции. К примеру, стентирование мочеточников, лечение гидронефротической трансформации почек.
После малоинвазивных операций пациенты значительно быстрее восстанавливаются. Кроме того, существенно снижается косметический ущерб.
Данный вид медицинской помощи доступен бесплатно по квоте.