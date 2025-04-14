Выставка керамических изделий «Русская,звонкая Гжель» открылась в Красногорске

В культурно-досуговом клубе «Мечта» состоялось торжественное открытие новой экспозиции, посвященной гжельскому керамическому искусству. Выставка знакомит посетителей с историей развития промысла, от его классических форм до современных интерпретаций.

В экспозиции представлены образцы гжельской посуды XIX–XX веков, включая чайные заварники, тарелки, вазы, кружки, шкатулки и фигурки. Особое внимание уделено произведениям с декоративной росписью и детализированными изображениями, в том числе статуэткам девушки и Нептуна. Также выставка включает современную серию «Знаки зодиака», сочетающую астрологические символы с традиционной гжельской сине-белой палитрой.

Организаторы выставки рассчитывают на ее вклад в популяризацию гжельского искусства и ознакомление молодого поколения с традициями русской культуры.

Выставка открыта по адресу: пгт. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7. Вход свободный.Возрастные ограничения не установлены.