Выставка «Под маской театра» откроется в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске

24 июня, в 15:00, в музее-заповеднике «Архангельское», в Красногорске откроется выставочный проект, посвященный изучению воздействия комедии дель арте на театральные эксперименты в период 1910 - 1920-х годов.

В это время итальянские маски оказали значительное влияние на развитие сценического искусства в России.

Традиционные элементы итальянской комедии дель арте, включая такие характеристики, как гротеск, импровизация, пластичность и тесная связь с уличным театром, послужили источником вдохновения для театральных режиссеров, стимулируя их к поиску новых форм выражения.

Выставка представляет собой исследование новаторских подходов к театральному искусству, в которых ключевую роль сыграл князь Н. Б. Юсупов. Он представил современникам итальянский театр декораций, созданный художником Пьетро ди Гонзага, что стало примером художественной концепции, опередившей свое время.

Одним из принципиальных отличий театра масок от классического театра является его ориентированность на широкую аудиторию. После Октябрьской революции 1917 года эта черта приобрела особенную значимость.