Выставка «Женский день» в Музее Победы Красногорска: эксклюзивные шкатулки и оригинальные аксессуары советских женщин

В преддверии Международного женского дня в Красногорском филиале Музея Победы открывается выставка, которая позволит многим поностальгировать по прошлым временам. На ней будут представлены предметы обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века. Выставка открывается 7 марта.

В экспозиции собрано много различных предметов из фондов Музея Победы, но уникальными уверенно можно назвать именно шкатулки из разных пород деревьев с оригинальной резьбой. Они были изготовлены военнопленными в лагере №27, потомки которых передали экспонаты в музей.

Однако другие предметы не менее уникальные и красивые: веер из слоновой кости, женская кожаная сумочка, самодельные цветочные украшения. Каждый экспонат — это связь современного человека с историческим прошлым, что делает атмосферу на подобных мероприятиях особенной.

Завершится выставка 17 марта. Она представлена в рамках обновляемого музейного проекта «Приближение. История в деталях».