Выставку «Мир куклы», организованную в честь Дня защиты детей, открыли в подмосковной Лобне

В фойе Дома культуры Луговая в подмосковной Лобне в рамках выставки «Мир куклы» представлено более 50 кукол, которые были сделаны ребятами из детского кружка рукоделия «Завалинка».

По словам руководителя кружка Аллы Лопасовой, все куклы различаются — среди них есть ангелы, зайцы, хозяюшки, обереги, куклы-коляды и даже лоскутные одеяла, созданные руками детей. В витрине можно увидеть кукол на палочках, которые называются хороводницами. Также присутствуют пеленашки — куклы, выглядящие так, как раньше заворачивали детей в пеленки.

«Мамы использовали такую куклу в ожидании рождения ребенка как своеобразный защитный амулет для малыша», — объясняет Лопасова.

В кружке детского рукоделия «Завалинка» занимаются четырнадцать детей в возрасте от семи до десяти лет. Для создания этих работ детям потребовалось разное количество времени. Некоторые куклы, например, «пеленашка» в одеяле, сделаны за одно занятие. А для создания более крупных кукол потребовалось четыре-пять занятий.

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