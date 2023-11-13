Выступление Греты Тунберг на митинге прервали из-за ее поддержки Палестины

Шведская экоактивистка выступила на демонстрации в Амстердаме, которую посвятили изменению климата. Она попросила собравшихся прислушаться ко всем тем в мире, кто подвергается притеснениям.

Вдобавок ко всему, на шее у девушки был традиционный арабский платок, так называемая «арафатка». Собравшиеся на митинг люди возмутились таким поведением Тунберг. Они сочли, что экологическая акция на ходу превращается в политическую, а один из присутствующих даже выскочил на сцену и попытался отобрать у выступающей микрофон.

Его перехватили сторонники Тунберг и вывели с того места, где произносились речи. Сама активистка после инцидента быстро дочитала свою речь. Она заявила, что все и так знают, за что она выступает. Эти события показал телеканал NOS. Тем не менее, очень многие демонстранты остались очень недовольны таким оборотом дела. Они выразили свое несогласие с тем, что на климатическом мероприятии продвигают политическую повестку.