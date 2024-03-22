Взрывы гремят в Одесской области, вся Украина объята воздушной тревогой, включая Киев

Украинские СМИ в соцсетях информируют об утренней серии прилетов по инфраструктурным объектам в Одесской области. Характер взрывов и повреждений не уточняется.

Сообщается также и о взрывах в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным украинского Минцифры, воздушная тревога объявлена в большей части регионов Украины, включая западные области. Так, согласно обстановке на 4:00 мск воздушная тревога ревет в Винницкой, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях.

Красным окрашен и центр с югом Украины. Воздушная тревога объявлена в Киеве и по области, в Николаевской и Одесской областях, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.