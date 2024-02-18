WarGonzo: ВС РФ зашли в Работино, бои идут в самом населенном пункте

Российские войска последние сутки ведут активные наступательные действия на Запорожском направлении. ВСУ ничего не могут существенного противопоставить ВС РФ.

Как передает WarGonzo, во второй половине воскресенья, 18 февраля, россияне сломили сопротивление противника и вошли на южную окраину многострадального села Работино в Запорожской области.

Отмечается, что в настоящее время бои идут в самом населенном пункте в его южной части.

«На самом деле, зацепиться за окраины села первым группам наших бойцов удалось ещё вчера, но чтобы развить успех, необходимо было дождаться удара нашей армии со стороны Вербового, что сегодня и произошло», — приводится в публикации.

Сейчас идет зачистка населенного пункта. Российские военкоры с мест также информируют, что российские войска за последние два дня РФ на два километра продвинули фронт на Запорожском направлении. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.