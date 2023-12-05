Welt: в ФРГ собираются создать из 220 тыс украинских беженцев 10 военных дивизий
На территории Евросоюза укрываются более 600 тысяч годных к службе беженцев с Украины, из которых вполне можно составить не менее 10 дивизий и отправить их на фронт в зону СВО.
С такой инициативой выступил являющийся членом комитета по международным делам депутат бундестага от ХДС (Христианско-демократического союза), Родерих Кизеветтер.
«В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> В одной Германии это было бы более 10 дивизий», — подчеркнул политик в эфире немецкого телеканала Welt.
По словам Кизеветтера, Германии наравне с другими странами-членами Евросоюза необходимо обратиться к находящимся на территории ЕС украинским мужчинам с просьбой вернуться на родину и вступить в ряды ВСУ.
«Бежавшие из Украины граждане вполне могли бы поддержать "Красный крест" или помочь в расчистке завалов, пожарным и другим службам», - заключил немец.