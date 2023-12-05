Welt: в ФРГ собираются создать из 220 тыс украинских беженцев 10 военных дивизий

«В ЕС уклоняются от военной службы более 600 тысяч годных к ней украинских мужчин. В одной Германии уклоняются 220 тысяч <…> В одной Германии это было бы более 10 дивизий», — подчеркнул политик в эфире немецкого телеканала Welt.