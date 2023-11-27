WP: Байден пожалел о своих словах, сказанных о числе погибших в секторе Газа
Фото: [© Павел Бедняков/РИА Новости]
Глава Белого дома в конце октября усомнился в сведениях, предоставленных палестинскими властями, о числе погибших в результате ближневосточного конфликта. Теперь он разочаровался в собственном высказывании.
Буквально на следующий день после своего публичного выступления американский президент встретился с представителями известных мусульман, которые имеют гражданство Соединенных Штатов. Те сообщили ему о собственных знакомых, которых затронули боевые действия. Об этом сообщило издание Washington Post.
«Я сожалею. Я разочарован в себе. Я буду работать лучше», - заявил Байден участникам этой встречи по ее завершению.
Журналисты утверждают, что это мероприятие длилось в два с лишним разом дольше, чем было предусмотрено протоколом. Вместо 30 минут оно проходила больше часа.