WP: Байден пожалел о своих словах, сказанных о числе погибших в секторе Газа

Глава Белого дома в конце октября усомнился в сведениях, предоставленных палестинскими властями, о числе погибших в результате ближневосточного конфликта. Теперь он разочаровался в собственном высказывании.

Буквально на следующий день после своего публичного выступления американский президент встретился с представителями известных мусульман, которые имеют гражданство Соединенных Штатов. Те сообщили ему о собственных знакомых, которых затронули боевые действия. Об этом сообщило издание Washington Post.

«Я сожалею. Я разочарован в себе. Я буду работать лучше», - заявил Байден участникам этой встречи по ее завершению.

Журналисты утверждают, что это мероприятие длилось в два с лишним разом дольше, чем было предусмотрено протоколом. Вместо 30 минут оно проходила больше часа.