Украинские войска не смогут остановить продвижение Армии России в сторону Киева без американской поддержки, напоминает экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

В статье для The Washington Post он подчеркнул, что напор российских воинских подразделений обретает массовый характер практически по всей линии фронта. заставляя ВСУ продолжать отступление.

«Мораль истории такова: на фоне отсутствия американской помощи российские силы начнут идти в сторону Киева, и Украина станет следующим Афганистаном», — говорится в материале.

Обозреватель в продолжение темы констатировал, что без помощи США Украина очень скоро встанет в один ряд с другими странами, которым американцы сначала якобы помогали, а потом бросили на произвол судьбы, наподобие Афганистана или Вьетнама.

«У ВСУ скоро закончатся как средства ПВО, так и их последние боевые самолеты, из-за чего украинцы не смогут остановить продвижение российских сил на запад страны», — заключил Тиссен.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.