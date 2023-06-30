XVIII рабочий сезон «Трудовых отрядов главы» стартовал в Электростали

Вот уже 18 лет в городском округе Электросталь существует добрая традиция – набирать летом трудовые отряды главы. В них работает молодежь от 14 до 18 лет.

Ребята не только зарабатывают свои первые деньги, но и поддерживают чистоту родного города. За время существования проекта в нём приняли участие больше 7 тыс. юношей и девушек.

Участники трудовых отрядов обретают навыки работы в команде, учатся наводить порядок, договариваться и принимать верные решения.

Перед каждым сезоном юноши и девушки обязательно проходят инструктаж, тренинги и мастер-классы. Их проводят специалисты сферы благоустройства и ЖКХ.